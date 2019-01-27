كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 04:00 مساءً - لعلاج جفاف بشرة اليدين فى الشتاء .. تعرفى على علاج هذه المشكلة

تعاني الكثير من ربات المنزل من جفاف بشرة اليدين فى فصل الشتاء، وللتغلب على تلك المشكلة إليك هذه الوصفة السريعة التى تعطى نتائج ممتازة وفعالة فى وقت بسيط، تقدمها خبيرة التجميل حنان الديب.

صفار البيض والعسل واللوز:

وصفة قوية لليد والبشرة الجافة، حيث يحتوي صفار البيض على كميات عالية من فيتامين (أ) ، واللوز يعزز محتوى فيتامين E في الجلد، فضلا عن فوائد العسل العديدة للبشرة.

تمزج ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من اللوز المطحون ونصف ملعقة من ماء الورد إلى صفار بيضة وبعد خلطها، تدلك اليدان بالمزيج لمدة 10 دقائق ثم يترك لمدة 15 إلى 20 دقيقة ثم تغسلان بالماء الدافئ.