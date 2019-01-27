كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 04:00 مساءً - ديفيد لويز يحسم مستقبلة مع تشيلسي

ديفيد لويز

وافق لاعب فريق تشيلسي "ديفيد لويز" على تجديد تعاقده مع النادي الإنجليزي، حسب ما ذكرت تقارير صحفية منذ قليل.

وسينتهي العقد الحالي للمدافع البرازيلي في ستامفورد بريدج في يونيو القادم.

وانتشرت الكثير من التكهنات حول مستقبل "لويز" مع البلوز حيث ارتبط بخطوة الرحيل في موسم الانتقالات الشتوي الحالي بعد فشله في التوصل إلى اتفاق مع مسئولي النادي.

ومع ذلك، وفقًا لشبكة "جول" العالمية، فإن "لويز" وافق على تمديد إقامته مع تشيلسي لمدة موسم واحد آخر.

وأفادت أن ممثلي "لويز" تواجدوا في لندن في الأيام القليلة الماضية حيث دخلوا في مفاوضات جدية مع إدارة تشيلسي وتمكنوا من التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأشارت إلى أنه من المرتقب الإعلان رسميًا عن تلك الخطوة قريبًا.