كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 04:00 مساءً - من هو رامي مالك المصري المرشح لجائزة الأوسكار .. تعرف عليه

من بين الفائزين بجوائز غولدن غلوب ممثل من أصل عربي هو رامي مالك (37 عاما)، الذي حصد جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "Bohemian Rhapsody"، والذي أدى فيه دور نجم الروك الراحل فريدي ميركوري.

فمن هو رامي مالك؟

ولد مالك عام 1981 في ولاية كاليفورنيا، ويتحدر من أسرة قبطية مصرية هاجرت إلى الولايات المتحدة عام 1978.

لديه شقيق تؤأم مماثل ولد بعده بأربع دقائق يدعى سامي، ويعمل مدرسا، ولديه أيضا أخت كبرى تسمى ياسمين وتعمل طبيبة.

مالك، الذي عبر عن سعادته الغامرة للوصول إلى هذا التكريم، لم تكن بدايته في عالم التمثيل مفروشة بالورود.

شبكة سي أن بي سي في تقريرها عن الممثل قالت إنه وقبل انطلاقته في عالم التمثيل منذ أكثر من 10 سنوات، وعندما كان في العشرينيات من العمر، اضطر الشاب للعمل في مطاعم الفلافل بمدينة هوليوود وكان يوصل الطلبات للمنازل من أجل توفير نفقاته الأساسية.

لكن الشاب الطموح الشغوف بالتمثيل كان لديه سقف طموح أعلى بكثير. قال مالك في مقابلة مع صحيفة المصري اليوم نشرت عام 2015 إنه كان يحلم "بالعمل في استوديوهات هوليوود لا في مطاعمها".

كان الشاب قد درس المسرح في ولاية إنديانا وحصل على درجة جامعية في الفنون الجميلة عام 2003. وبعد التخرج، حاول لمدة عام ونصف العام الوصول إلى مخرجي هوليوود دون فائدة.

كاد يتملكه الشعور باليأس، وأضف إلى ذلك أن عمله في المطاعم "لم يكن أمرا سهلا" بالنسبة له، بحسب المقابلة التي أجريت معه.

في 2004 ابتسم له الحظ، حين جاءته مكالمة هاتفية من مخرج، طلب منه المشاركة في مسلسل "Gilmore Girls"، وبالفعل وافق دون تردد، وكانت مشاركته بمثابة أول ظهور تلفزيوني له.

في 2005، ظهر أيضا في حلقتين من مسلسل Over There ثم في حلقة من مسلسل Medium وشارك أيضا في مسلسل The War at Home.

بداياته في عالم السينما كانت من خلال أدائه شخصية الفرعون أخمن رع في فيلم" Night in the Museum".

واصل النجم الصاعد مسيرته في عالم التمثيل لمدة 10 سنوات، أما الدور الذي وضع اسمه بقوة في عالم التمثيل فكان دور القرصان الإلكتروني "إليوت ألدرسون" في مسلسل "Mr. Robot" عام 2015.

مالك الذي أدى في المسلسل الشخصية الرئيسية، فاز بجائزة إيمي عام 2016 عن هذا الدور، وكذلك فاز بجائزة اختيار النقاد للتلفزيون كأفضل ممثل عام 2016.

مسلسل "Mr. Robot" كان فأل خير على الممثل الصاعد، فمن خلال الأجر الذي حصل عليه استطاع تسديد ديونه الطلابية، بحسب مقابلة أجراها مع برنامج "The Tonight Show" عام 2016.

شارك مالك كممثل مساعد في عدد من الأفلام والمسلسلات مثل فيلم Night at the Museum trilogy"، وفيلم "Larry Crowne"، وفيلم Ain't Them Bodies Saints، وفيلم "Short Term 12".

في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب الذي أقيم بمدينة لوس أنجليس مساء الأحد، قال مالك أمام المدعوين: "نبضات قلبي تتسارع"، فالممثل الذي وصل إلى غولدن غلوب شارك في فيلم حقق إيرادات بأكثر من 740 مليون دولار عام 2018.

والآن ازدادت حظوظه بأن يكون اسمه ضمن قائمة المرشحين لجوائز الأوسكار هذا العام، وسيتم الإعلان عن المرشحين في 22 كانون الثاني/يناير الجاري.

المصدر - alhurra