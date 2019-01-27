كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 04:00 مساءً - أب يعذب ابنه بسيخ حديد ويتسبب بإصابته بنزيف بالمخ

استقبل مستشفى الأحرار بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، طفل بالصف الأول الإعدادى، مصابا بنزيف بالمخ وتغيب بدرجة الوعى وحالته سيئة للغاية، وتم وضعه على جهاز تنفس، وتبين قيام والده بتعذيبه، وتم ضبط الأب وإحالته لنيابة مركز الزقازيق للتحقيق معه برئاسة عبد السلام عابدين، رئيس نيابة المركز، وبإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من مستشفى الأحرار، يفيد بلاغا بوصول" عزيز ج م" مصابا بنزيف بالمخ وتغيب بدرجة الوعي، وبسؤال والده الذى يعمل سباك أقر بإنه أصيب فى حادث تصادم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث مركز الزقازيق، برئاسة الرائد أشرف ضيف، رئيس مباحث مركز بلبيس، وبإشراف العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، قيام الأب بتعذيب الطفل ووجود كدمات وسحجات بجميع أنحاء الجسم، وأن الأب يجبر الطفل على العمل معه فى مجال السباكة ودائم تعذيبه وسبق وقام بكسر ذراعه منذ 10 أيام، وتعدى عليه بسيخ حديد، وتسبب فى إصابته بنزيف بالمخ وأنه منفصل عن زوجته ويقيم فى المنزل برفقة الطفل وشقيقته "هبة"، بعد.

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، القبض على الأب وتم إحالته لنيابة مركز الزقازيق للتحقيق معه.