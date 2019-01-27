كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 04:00 مساءً - الأبيض الذهبي الأحمر الناري - عيد ميلاد سعيد يا أسطورة

أحمد الأحمر

يحتفل اليوم الأحد، أحمد الأحمر لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد ونادي الزمالك بعيد ميلاده الـ35، وذلك بالتزامن مع تواجده مع الفراعنة ببطولة العالم، المقامة حاليا بتنظيم مشترك بين ألمانيا والدنمارك.

ولد الأحمر يوم 27 يناير عام 1984، بمحافظة الجيزة، وبدأ مشواره مع كرة اليد وهو في السابعة من عمره، حيث انضم اللاعب للزمالك عام 2004، وبدأ الظهور الرسمي في مسابقة الدوري ضمن صفوف القلعة البيضاء عام 2005.

تألق الأحمر بشدة وظهرت مهاراته مع الزمالك حتى حجز مقعدا رئيسيا في قوام المنتخب الوطني، واستمر في ارتداء تيشرت الزمالك حتى 2012، ليخوض اللاعب بعد ذلك عددا من التجارب الاحترافية.

بدأ لاعب المنتخب مسيرته الاحترافية عام 2012 بالانضمام لفريق الجيش القطري، وظل هناك لمدة 3 مواسم، وفي شهر فبراير من عام 2015 انتقل "الأحمر" لصفوف فريق فلينسبورج الألماني، ولم تستمر التجربة فترة طويلة، حيث أنهى اللاعب تعاقده في شهر يونيو من نفس العام، ليعود مجددا لصفوف القلعة البيضاء.

وخاض اللاعب أيضا عددا من التجارب قصيرة الأجل على سبيل الإعارة في أندية عديدة أبرزها، الأفريقي التونسي، والسد اللبناني، وأهلي جدة السعودي، والوحدة السعودي.

شارك "الأحمر" مع المنتخب الوطني في العديد من المناسبات، وساهم بشكل كبير في حصد بطولات عديدة من بينها، دورة الألعاب الأفريقية 3 مرات، وكأس الأمم الأفريقية 3 مرات، من بينهما بطولتين مؤهلتين للأولمبياد، وبطولتين للألعاب العربية وبطولة بحر متوسط.

كما شارك اللاعب في 7 بطولات كأس عالم مع المنتخب الوطني، كانت آخرها البطولة المقامة حاليا بالدنمارك وألمانيا، وثلاثة دورات أوليمبية.

ومؤخرا سجل اللاعب إنجازا جديدا باسمه، بعدما أصبح الهداف التاريخي لمصر في بطولات العالم، محطما رقم الأسطورة المصرية حسين زكي.