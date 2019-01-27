كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 04:00 مساءً - إخلاء سبيل 17 متهما من أهالي نزلة السمان في التعدي على السلطات

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأحد، قبول استئناف 17 متهمًا من أهالي منطقة نزلة السمان بالهرم من بينهم الفنان محمود الجابري، على قرار حبسهم 15 يومًا، وأمرت بإخلاء سبيلهم.

وجاء ذلك على خلفية اتهامهم بمقاومة السلطات والاشتراك في التجمهر؛ لمحاولتهم و"آخرين" التصدي لقوات الأمن وشرطة المرافق وقوة من حي الهرم، خلال تنفيذ عملهم في إزالة أدوار في عقارات، ومحال تجارية سياحية مخالفة في نطاق المنطقة الأثرية ونزلة السمان، ما أسفر عن إصابة رقيب شرطة، بحسب المحامي حازم الدين دفاع المتهمين.

في سياق متصل أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد صلاح، بضبط وإحضار عدد من سكان المنطقة، لاتهامهم بالتحريض على التظاهر واشتراكهم في التجمهر، بناء على المحضر الذي حرره قسم شرطة الهرم، تحت إشراف المقدم أحمد الشريف، نائب مأمور الهرم، والذي حمل رقم 1268 لسنة 2019 إداري الهرم.

واستدعت النيابة، مجموعة من أفراد القوة الأمنية، ومسئولي حي الهرم المشاركين في الحملة، للاستماع لأقوالهم حول الواقعة، واستدعاء فرد الشرطة المصاب في الواقعة للاستماع لأقواله.

وكان عدد من أهالي منطقة نزلة السمان، تجمهروا اعتراضًا على قرارات الإزالة الصادرة بحق منازلهم، وبعض المحال التجارية بالمنطقة، وانتشرت قوات الأمن بشكل مكثف الإثنين الماضي، وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق أهالي المنطقة بعد تصديهم لأجهزة الأمن، اعتراضا على قرارات الإزالة، وكانت النيابة العامة بالهرم أجرت تحقيقا موسعا مع المضبوطين وسط إجراءات أمنية مشددة.

وشنت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير الأمن، حملة مكبرة بالمنطقة الأثرية بالهرم، وأسفرت عن ضبط 25 كرسي، و100 لوح خشب، و150 عرق خشب و8 أسطوانات غاز، و3 شماسي، وقلايتين، و2 خلاط أسمنت، و4 ثلاجات وغيرها، وتحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابات المختصة التحقيقات.