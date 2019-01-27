كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 04:00 مساءً - بالتفاصيل - شقيق سعد الصغير يكشف كذب أخيه

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها؛ لكشف غموض واقعة سرقة شقة شقيق المطرب سعد الصغير بشبرا الخيمة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بلاغًا من شقيق المطرب سعد الصغير يفيد سرقة شقته.

وأُخطر اللواء رضا طبلية مدير الأمن، وانتقل العميد يحيى راضي رئيس المباحث، وبسؤال شقيق "الصغير" ويدعى ناجي محمود حنفي الصغير، أنَّ شقته تقع بالطابق الرابع بإحدى العمارات بمنطقة المنشية الجديدة بشبرا الخيمة، وسرق مجهولين "شاشة تليفزيون وسجادتين" منها.

وقال شقيق سعد الصغير، في بلاغه، إنَّ الشقة ملكه وليست ملك شقيقه سعد الصغير؛ الذي لم يأت إلى شبرا الخيمة منذ 3 سنوات قبل وفاة والدته ويعيش بمنطقة المهندسين بالقاهرة، مشيرًا إلى أنَّ العمارة التي بها الشقة التي سرقت تعرف باسم "عمارة سعد الصغير" للشهرة فقط، وحُرر المحضر رقم 1 جنح قسم أول شبرا الخيمة وجار ضبط المتهمين.

كان الفنان سعد الصغير، قال في تصريح سابق لـ"الوطن"، إنَّ حادث سرقة منزله، في حي شبرا الخيمة، جرى في أثناء عدم وجود أي من أفراد عائلته في المنزل، مضيفًا أن عملية السرقة تمت خلال وجوده خارج القاهرة، الأمر الذي دفع زوجته إلى إبلاغه بالواقعة، مؤكدًا أنه سيتواصل مع الأجهزة الأمنية، فور عودته من الإمارات، للوقوف على آخر تطورات الحادث، واسترداد المسروقات.

ونجح الفنان سعد الصغير، في التغلب على أحزانه، بعد سرقة منزله في حي شبرا الخيمة، خلال الساعات الماضية، من خلال إحياء حفل فني، في القرية العالمية في الإمارات، مع الفنانة أمينة.

ووفقا لموقع "إندبندنت عربي"، فقد سعد الصغير ثروته إثر عملية سرقة تعرضت لها 3 منازل يمتلكها في منطقة شبرا الخيمة بمصر.

وأفاد مصدر مقرب، بأنَّ اللصوص تربصوا بالمنازل وسرقوا محتوياتها من أثاث ومقتنيات وأموال ومجوهرات، بالإضافة إلى سيارة صغيرة.

يُذكر أنَّ سعد الصغير حاليًا خارج مصر، في رحلة عمل، ويمر بحالة نفسية سيئة للغاية، بعدما علم بأمر السرقة، والتي شملت خزنته الخاصة التي يضع فيها أمواله عوضا عن إيداعها البنك.

وأشار المصدر المقرب من "الصغير"، إلى أنَّه فقد كل ما تحصل عليه من سنوات عمله في التمثيل والغناء وإحياء الحفلات والأفراح، وتقدر قيمة ما سرق بملايين الجنيهات.