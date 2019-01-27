كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 04:00 مساءً - انتهاء قمة السيسي والبشير.. وجلسة مباحثات موسعة بمقر رئاسة الجمهورية

انتهت منذ قليل جلسة مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة مع الرئيس السوداني عمر البشير.

وتعقد حاليًّا جلسة مباحثات موسعة تضم وفدي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

واستقبل الرئيس السيسي نظيره السوداني بمطار القاهرة اليوم.

وتأتي الزيارة في إطار التواصل والتشاور المستمر بين قيادتي البلدين الشقيقين وجهودهما لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وتتطرق المباحثات بين الرئيسين إلى مسار تنفيذ الاتفاقيات التي جرى توقيعها خلال اجتماعات اللجنة الرئاسية التي عقدت بالخرطوم في أكتوبر الماضي، وتتعلق بالتعاون في الطاقة والربط الكهربائي والنقل البري والجوي والبحري ومشروعات الأمن الغذائي والبنى التحتية والاستثمار.

ومن المقرر أن يتحدث الرئيسان إلى وسائل الإعلام عقب المباحثات لعرض أهم ما جاء خلالها.