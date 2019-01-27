كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 04:00 مساءً - تعرفى على أفضل طرق لتخزين الفراولة فى الثلاجة

تبحث كل ربة منزل خلال موسم الخضروات والفواكهة عن أفضل الطرق لتخزينها، محاولة منها للتوفير فى الوقت والميزانية، ويمكنك التعرف على أفضل طرق لتخزين الفراولة، في الثلاجة والفريزر حسبما ذكر موقع wikihow.

نصائح ما قبل تخزين الفراولة:

- لابد من شراء ثمار الفراولة المتماسكة ذات اللون الأحمر الزاهي وفحصها جيدا للتأكد أنها تخلو من أية علامات للتعفن أو البقع أو أية أجزاء طرية لأنها بذلك غير صالحة للاستخدام أو التخزين.

- لا تغسل الفراولة إلا قبل الاستخدام مباشرة؛ حتى لا تمتص الماء وتبدأ في التحلل وتصبح طرية مما يسرع إفسادها، وفي حال غسلها لا بد من تجفيفها بمنديل ورقي. جيدًا.

1. التخزين في الثلاجة

- توضع الفراولة الطازجة الجامدة في الأدراج المخصصة لحفظ الطعام ومنع الرطوبة في الثلاجة أو في أي وعاء بلاستيكي أو كيس بلاستيكي نصف مفتوح حتى لا تذبل.

- تخزن الفراولة في الثلاجة غير مغسولة وفي حال غسلها لابد من تجفيفها جيدا ووضع مناديل ورقية جديدة نظيفة وجافة بينها لامتصاص الرطوبة.

- يمكن إبقاء الفراولة طازجة على هذا الوضع لمدة أسبوع ثم تستخدم قبل أن تذبل أو تفسد.

2. قطع الفراولة المجمدة

- تحتاج الفراولة قبل التجميد في الفريزر إلى التنظيف والغسل ولكن لابد من تجفيفها جيدا وإلا سيتجمد الماء عليها.

- تنزع أوراق الفراولة الخضراء وتقطع قطع صغيرة أو تترك سليمة بحجمها، ثم توضع في أكياس أو علب التخزين البلاستيكية ولكن لابد من تفريغ ما بها من هواء وغلقها بإحكام حتى يتم الحفاظ على الفراولة طازجة دون زيادة في التجميد.

- تستخدم خلال شهرين من وقت التخزين وتخرج قبل استخدامها لتفك بهدوء.

3. فراولة بالسكر:

- بعد غسل وتجفيف الفراولة تقطع إلى شرائح أو أنصاف حسب الرغبة.

- ينثر عليها نصف كوب من السكر العادي أو البودرة لكل كيلو من الفراولة.

- تقلب الفراولة برفق ليذوب السكر، وتوضع في أوعية أو أكياس بلاستيكية للتخزين بعد غلقها بإحكام.

- يمكن تجميد الفراولة لمدة تصل إلى 6 شهور بهذه الطريقة.

4. قالب مكعبات الثلج:

- بعد غسل وتقطيع الفراولة تضرب في الخلاط دون إضافات لتكون بيوريه.

- توضع الفراولة البيوريه في أوعية بلاستيكية أو قالب مكعبات الثلج المقسم النظيف الجاف.

- توضع في الفريزر باستخدام تلك الطريقة، لمدة تصل إلى 6 أشهر.

· ومن الممكن تخزين الفراولة في قالب مكعبات الثلج ولكن من خلال وضع كل حبة منفردة مكان مكعب ثلج ويملئ حولها بالماء أو عصير الليمون وتقديمها كحلوى لذيذة.

· تستخدم تلك الطريقة في الأيام الحارة حيث يمكن استخدام الفراولة مجمدة على هذا الوضع لتقدم بالمشروبات المثلجة خاصة أن فترة حفظها بهذه الطريقة تمتد إلى شهرين.