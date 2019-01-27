كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 04:00 مساءً - السيسي: نهر النيل يمثل شريان الحياة لشعبي وادي النيل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن نهر النيل يمثل شريان الحياة لشعبي وادي النيل.

وقال السيسي: "أكدنا عزمنا العمل مع السودان ومع الأشقاء في إثيوبيا، للتوصل إلى شراكة في نهر النيل، تحقق المنفعة للجميع دون الإضرار بأي طرف، ومواصلة العمل على تنفيذ نتائج القمة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية حول سد النهضة".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين السيسي والرئيس السوداني عمر البشير بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وعقد الرئيسان جلسة مباحثات تناولت مسار تنفيذ الاتفاقيات التي جرى توقيعها خلال اجتماعات اللجنة الرئاسية التي عقدت بالخرطوم في أكتوبر الماضي، وتتعلق بالتعاون في الطاقة والربط الكهربائي والنقل البري والجوي والبحري ومشروعات الأمن الغذائي والبنى التحتية والاستثمار.