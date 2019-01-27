نجمات يتألّقن بأجدد التصاميم خلال أسبوع الموضة الباريسي

تتجه الأنظار خلال أسابيع الموضة نحو العارضات اللاتي يتألّقن بأجدد التصاميم التي تُطلقها دور الأزياء، كما أنّ النجمات اللاتي يترقّبن المشاركة في عروض الأزياء للاطلاع على كل جديد في عالم الموضة ينجحن في لفت الأنظار بإطلالاتهنّ خلال جلوسهنّ في الصفوف الأولى للعرض.

شاركت النجمة سيلين ديون في عدد من العروض، لكن إطلالتها الأبرز كانت خلال عرض ألكسندر فوتييه، إذ تألقت بفستان طويل من توقيعه تميّز بالشق الجانبي العالي وبلغ ثمنه 9.513 دولارا أميركيا، كذلك أطلت ديون خلال عرض أرماني بقميص أبيض مزيّن بعقدة سوداء مع سروال أسود.

استقطب عرض "شانيل" من جهته عددا من المشاهير، مثل كارلي كلوس التي اختارت فستانا بقماش شفاف مزيّن بالطبعات ونسقت معه "كاب" باللون الزيتي، أما كريستن ستيوارت وهي سفيرة لهذه الماركة فلفتت الأنظار بجاكيت من التويد مع سروال باللون الذهبي الميتاليكي. وفي إطلالة قريبة أطلت كارولين دو ميغريه بجاكيت متعددة الألوان نسّقتها مع سروال دينيم باللون الذهبي، كذلك حضرت تيلدا سوينتون واعتمدت معطفا من التويد باللونين الأبيض والأسود، وفي عرض Giambattista Valli لفتتنا إطلالة كيت بيكنسيل التي أطلت بفستان أسود قصير، وكذلك سيندي برونا التي اختارت من جهتها تصميما باللون الأبيض.

واختارت إمبر هيرد إطلالة مميزة خلال أسبوع الموضة الباريسي للألبسة الراقية، وارتدت بدلة أنيقة لحضور عرض أرماني. وفيليستي جونز خلال مشاركتها في عرض ديور أطلت ببدلة باللون الأسود، أما ريتشل بروسناهان فاختارت فستانا أسود للعرض نفسه.

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