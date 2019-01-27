8 علامات تدل على نقص البروتين في جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

يحتاج الجسم إلى البروتينات بكميات كبيرة لأهميتها في بناء الجسم وتقوية عضلاته، وفي حالة فقدانه بنسبة كبيرة في الجسم يتعرض الأشخاص لكثير من المخاطر.

إذ أتبث دراسة أن حوالي مليار شخص من حول العالم يعاني من نقص البروتين خاصة في وسط أفريقيا وجنوب آسيا إذ يصل إلى 30 في المائة لدى الأطفال، ويصاب بكثير من الأمراض دون معرفة أن السبب وراء ذلك هو النقص وراء البروتين.

وفيما يلي، يستعرض لكم "لايف ستايل الخليج 365" بعض الأعراض التي تدل على نقص البروتين في جسمك، بحسب ما جاء في موقع Bright side الأمريكي.

1- الرغبة الشديدة في تناول الغذاء:

إذا كنت تشعر دائمًا بالجوع ولديك الرغبة الشديدة في تناول الطعام خاصة الوجبات الخفيفة، فقد يكون ذلك بسبب وجود نظام غذائي منخفض البروتين والكربوهيدرات والسكر.

وقد تكون المشكلة أن لديك وصول غير محدود من الطعام عالي بالسعرات الحرارية الذي تكون فيه كمية البروتين منخفضة مقارنة بعدد السعرات الحرارية.

2- فقدان كتلة العضلات وحدوث آلام المفاصل:

تعتبر العضلات هي الكتلة الأكبر في تخزين البروتين في الجسم، وعند فقدان البروتين من الجسم يسبب ضعف العضلات وحدوث آلم في المفاصل وبالتالي يؤدي إلى فقدان الكتلة العضلية، خاصة لكبار السن الذين يعانون من فقدان البروتين الضروري لحماية الكتلة العضلية.

3- حدوث مشكلات في الجلد والأظافر:

يمكن أن يؤدي نقص البروتين إلى جعل أظافرك ضعيفة وهشة، وفي بعض الحالات ستلاحظ ظهور علامات بيضاء وبقع بنية على الأظافر.

ويمكن لنقص البروتين أن يؤثر على الجلد أيضًا، إذ إن البروتين يُمكّنك من تجديد الخلايا وينتج خلايا جديدة، ويحل محل الخلايا الميتة إذا حدث ذلك، فسوف تلاحظ أن بشرتك جافة وقشرتها متشققة.

4- تساقط الشعر:

يتكون الشعر من 90 ٪ من البروتين المعروف باسم الكيراتين، إذا كنت لا تحصل على ما يكفي من المواد الغذائية، فقد ينحسر شعرك ويتلاشى لونه، ويحدث هذا لأن الجسم يتوقف عن استخدام البروتين لأشياء غير أساسية مثل نمو الشعر في محاولة للحفاظ عليه.

5- الكبد الدهني:

الكبد الدهني هو واحد من أكثر الأعراض شيوعا لنقص البروتين، وإذا ترك دون علاج يمكن أن يسبب مرض الكبد الدهني ثم حدوث التهاب وفشل وظائف الكبد.

هذا هو الشرط الشائع في الذين يستهلكون الكثير من الكحول، والذين يعانون من السمنة المفرطة.

6- زيادة خطر كسور العظام:

تماما مثل العضلات، يمكن أن تؤثر كمية منخفضة من البروتين على صحة العظام أيضا، وعدم وجود ما يكفي من البروتين يؤدي إلى حدوث كسر في العظام، وهذا في الغالب لأن البروتين ضروري لامتصاص الكالسيوم والمساعدة في عملية حرق الدهون.

7- عدم أخذ قسط كاف من النوم:

إذا كان لديك مشكلة في النوم أو تعاني من الإرهاق المستمر، فمن المرجح أن يرتبط بنقص البروتين، إذ تساعد الأطعمة التي تحتوي على البروتين في شكل كبير في الحصول على النوم الكافي الذي يحتاجه الجسم، وتشير الأبحاث أن يفضل تناول الوجبات التي تحتوي على كمية كبيرة من البروتين قبل النوم تساعدك على نوم صحي.

8- الشعور بالصداع المستمر:

من المهم جدا الحصول على كمية مناسبة من البروتين لدعم وظيفة الدماغ الصحية، إذا كنت تواجه بعض المشكلات المتعلقة بضعف في الذاكرة أو مشكلة في تعلم أي شيء جديد ، فهذا دليل على أنك تعاني من نقص في البروتين.

تقول دراسة أن الدوبامين ، والدرينالين ، والسيروتونين هما الناقلات العصبية التي يحتاجها جسمك من أجل التركيز، والتي تتعزز بفضل البروتين.