فساتين قصيرة مستوحاة من إطلالات سيلينا غوميز

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يناير 2019 03:00 مساءً - تميل الممثلة والمغنية الأمريكية، سيلينا غوميز، البالغة 26 عامًا، إلى ارتداء الفساتين القصيرة سواء على السجادة الحمراء، أو أيّ مناسبات فنية كبرى.



كانت سيلينا غوميز ، في وضع متدنٍّ خلال الفترة السابقة، بخاصة بعد مرورها بأزمات صحية ونفسية متتالية، رغم ذلك لم تختفِ من على السجادة الحمراء، كذلك لم تخفف أبدًا من اطلالاتها.

الفساتين القصيرة الاختيار الأول لسيلينا غوميز تبدو نجمة البوب دائمًا مذهلة، عندما تعتمد الفستان القصير. ظهرت غوميز في إعلان تجاري لإحدى ماركات الشامبو العالمية، بـ فستان ذهبي قصير نابض بالحياة، طبقت معه مكياجًا معدنيًّا جعلها تبدو كقطعة حلي براقة.



واحدة من أكثر اطلالات سيلينا غوميز أناقةً بالفستان القصير، هو الفستان البرتقالي الذي اعتمدته من أوسكار دي لا رينتا، الذي ظهرت به في أحد الاحتفالات الفنية بلوس أنجلوس، جاء تصميم الفستان مزينًا بتنورة منفوشة، أما الجزء العلوي فجاء مكشوفًا من دون أكمام، ونسقت معه أقراطًا برتقالية متدلّية.



أحدثت سيلينا ضجة كبيرة عندما أطلت في أكتوبر الماضي بفستان أسود من جاكيموس، ونسقته مع صندل بتصميم غير مألوف من المصمم نفسه. سيلينا غوميز تستعين بالفساتين القصيرة لاطلالات النهارية يبدو أنّ سيلينا غوميز مغرمة بـ الفساتين القصيرة، ليس على السجادة الأحمراء فحسب، بينما في اطلالاتها اليومية أيضًا، فظهرت بفساتين قصيرة عدة، بألوان ربيعية مبهجة.



اعتمدت سلينا فستانًا سماويًّا فاتحًا مزينًا بورود صفراء، ونسقت معه حذاءً رياضيًّا أبيض، ثم ظهرت بفستان أسود قصير من الساتان، ونسقت معه تي شيرت أبيض وبوت للكاحل من الجلد الأسود.

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