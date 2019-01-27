5 أنواع جلود عليك اقتناؤها Must Have Leathers

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يناير 2019 03:00 مساءً - تعتبر القطع المصنوعة من الجلد من أكثر القطع فخامة في إطلالات المرأة سواء الأزياء الجلدية أو الإكسسوارات التي يدخلها هذا القماش الفاخر.

وبالطبع، يعتبر قماش الجلد حليف إطلالاتك الشتوية، فهو قماش سميك يصعب ارتداؤه في الصيف.

ولكن الجلد أنواع متعدّدة، بعضها ما هو معروف كون المصممين يدخلونه بشكل مستمر في مجموعاتهم الموسمية، وبضعها الآخر ليس متداولاً في عالم الموضة بشكل لافت.

ومعاً، سنتعرّف على أكثر أنواع الجلود المستخدمة في عالم تصميم الأزياء والإكسسوارات.

جلد الأفعى Snakeskin

يتّسم جلد الأفعى بالرقّة والنعومة والمرونة، ويتميّز بأنماط هندسيّة مسدّسة تمنحه مظهراً شديد الفرادة والجمال.

تختلف أسعار هذا النوع من الجلود بحسب عمر الأفعى، وطريقة المعالجة التي يكون قد خضع لها.

وكلّما كانت الأفعى متقدّمة في السنّ، ارتفع ثمن جلدها.

تستعين دور الأزياء بجلد الأفعى لصنع الجزمات والأحذية وحقائب اليد، كذلك المحافظ.

جلد البقر والعجل Cowhide and Calfskin Leather

جلد البقر هو أكثر أنواع الجلد انتشاراً، وهو من أحد أثقل أنواع الجلد، ما يجعله شديد التحمّل.

تسهل العناية بجلد البقر، الذي يُعتبر الأقلّ ثمناً، ناهيك بأنّه يقاوم الغبار والماء.

وعلى الرغم من أنّه قد يكون قاسياً بعض الشيء، إلا أنّه يمكن كسره بسهولة لتطويعه.

تقدّمه دور الأزياء إمّا مصبوغاً أو بلونه الأصلي، وتستخدمه لصنع الكثير من الأكسسوارات، مثل المحافظ وحقائب اليد.

أمّا جلد العجل فيملك سطحاً أملس ووزناً أخفّ وبريقاً بارزاً، كما يقاوم الكشط، فيُستعمل لصنع منتجات الجلد الصغيرة الحجم كالمحافظ وحاملات الهاتف والقفّازات.

جلد التمساح Alligator Skin

هو أحد أغلى أنواع الجلود الفاخرة وأكثرها ثراءً. لذلك تستخدمه دور الأزياء لصنع الحقائب والأحذية والقطع الجلدية الصغيرة الحجم.

مظهر هذا الجلد قد يتغير وقد يكون مصقولاً أو مطفأً.

أفخر أنواع جلد التمساح هو ذلك الذي تكون حراشفه ناعمة والفراغات بينها صغيرة، حيث لا تبرز طيّات الجلد بشكل واضح عندما يتمّ ثنيه.

السويد Suede Leather

يتمّ صنع السويد من أقسى الأجزاء التي تتبقّى بعد تفسيخ الجلد، كتلك الخاصّة بالحمل والبقر والغزال، وهو أقلّ أنواع الجلود فخامةً.

وعلى الرغم من سعره الرخيص، إلا أنّ مصمّمي الأزياء يحبّون استخدامه بكثرة بسبب شكله الجميل، وخصوصاً لملمسه الناعم، إلا أنّه لا يملك قدرة عالية على التحمّل.

جلد النعامة Ostrich leather

من أكثر أنواع الجلد ندرةً وفخامة، وتحمّلاً لتقلّبات الطقس. إنّه جلد شديد النعومة، ومع ذلك سميك، ما يجعله مرغوباً جدّاً في صناعة الأكسسوارات.

يتميّز جلد النعامة بالنتوءات الدائرية فوق سطحه، وهي البصيلات التي ينمو الريش منها.

طبيعته تجعل دور الأزياء العالمية تستعمله لصنع الكثير من الأكسسوارات، كالجزمات والأحذية والحليّ والمحافظ، إلى جانب الملابس وحقائب السفر.