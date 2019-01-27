أفكار أزياء صباحية كاجوال من النجمات العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يناير 2019 03:00 مساءً - تهتم النساء في أناقتهنّ واطلالاتهنّ في مختلف المناسبات والمشاوير، الصباحية منها والمسائية، ولهذا فهنّ يعملن جاهدات على اختيار تصاميم أزياء مميزة وأنيقة بحسب المناسبة، والنجمات العربيات طبعًا كونهنّ محط أنظار، فإنّ هذا الأمر يعنيهنّ بشكل أكبر، وهذا ما يدفعهنّ بشكل دائم لاعتماد تنسيقات أنيقة في مختلف الأوقات، واليوم جمعنا لكِ أفكار أزياء صباحية كاجوال ومتنوعة، من عدد من النجمات العربيات.



أمل بوشوشة في تنسيق أنيق في السروال الجلدي وجاكيت الجينز:



اعتمدت أمل بوشوشة تنسيق كاجوال صباحيًّا مؤخرًا عصريًّا وشبابيًّا، اختارت فيه سروالًا ضيّقًا من الجلد باللون الأسود، نسقت معه جاكيت جينز بقصة واسعة مزينًا بطبعات الفراشات، وله ياقة من الفرو، وأكملت الاطلالة بحذاء رياضي باللونين الأسود والأبيض اختارته من “شانيل” Chanel.





نانسي عجرم في اطلالة صباحية ناعمة في الفستان الماكسي:



كذلك شاهدنا نانسي عجرم في لوك صباحيّ ناعم وأنيق، اختارت فيه فستان ماكسي مقلّمًا بألوان جمعت بين الأسود والأحمر والأبيض، نسقت معه سترة من الجلد وشنطة يد بحجم متوسط من “سانت لوران” Saint Laurent، وأكملت الاطلالة بحذاء كاحل من الجلد باللون الأبيض من دون كعب.





مريم سعيد في تنسيق صباحي عصري:



اعتمدت مريم سعيد "لوك" صباحيًّا كاجوال وعصريًّا، اختارت فيه بنطلونًا باللون الأسود بقصة ضيقة، نسقت معه جاكيت بليزر باللونين الأسود والأبيض بنقشة الكارول، وحذاءً من الجلد الأسود مزينًا بمسامير معدنية، وأكملت الاطلالة بقبعة شبابية ونظارات شمسية بتصميم لافت، وشنطة كتف صغيرة.





دانييلا رحمة في تنسيق صباحي أنيق ولافت:



دانييلا رحمة اختارت مؤخرًا تنسيقًا لافتًا، اعتمدت فيه بنطلونًا باللون الأبيض بقصة أرجل واسعة، نسقت معه توب بياقة عالية باللون الأبيض أيضًا، واختارت فوقهما معطفًا طويلًا باللون الأحمر، مزينًا بربطة على الخصر، وشنطة يد من الجلد، وحذاءً بكعب عالٍ باللون البني، وأكملت الاطلالة بنظارات شمسية بتصميم عصري مع عدسات باللون الزهري.





أفكار أزياء صباحية وعصرية من النجمات العربيات، شاهدي الصور واختاري الاطلالة المفضلة بالنسبة لكِ.

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