لبس محجبات: أفكار لتنسيق الجاكيت الجينز الواسع في الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يناير 2019 03:00 مساءً - يعد الجاكيت الجينز الواسع oversized من أجمل صيحات لبس المحجبات التي ظهرت على الساحة ومناسبة للمحجبات، فهو يتناسب مع موسم الصيف والشتاء.

إن كنت محجبة فلا تتردي في تنسيق الجاكيت الجينز بستايلات مختلفة مع الحجاب.

نسقي الجاكيت الجينز الواسع مع البنطلون الجينز الضيق ونسقي معه بلوفرْ خفيفاً، أو نسقي الجاكيتْ الجينزْ الواسع مع التنورة سواء كانت بليسيه أو مستقيمة.

هل فكرتِ في تنسيق السكارف الكبير أو الشال المميز مع الجاكيت الفضفاض في الشتاء؟

إنه سيمنحك طلة مثالية وسيمنحك الدفء الذي تحتاجينه.

إن كنت تحتارين في اختيار لف الحجاب المناسبة لك، فأود أن أخبرك بأن التربان سيكون رائعاً وخاصة إذا كنت تنوين تنسيق شال مع إطلالتك، أيضاً إن كنت ترغبين في ارتداء أي من الأعقاد القصيرة، فالتربان سيكون مميزاً للغاية.



لا تتردي في مشاهدة الصور لتستلهمي أفكاراً مختلفة لتنسيق الجاكيت الجينز مع الحجاب في الشتاء.