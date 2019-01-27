فساتين خطوبة 2019 بالكشكش

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يناير 2019 03:00 مساءً - ضمن عروض أزياء أسبوع الموضة للأزياء الراقية في باريس لموسم ربيع وصيف 2019، شاهدنا العديد من الفساتين التي تليق بحفل خطوبتكِ، مزينة بالكشاكش وبألوان مميزة ولافتة. هذه الفساتين تناسب العروس التي تود إخفاء عيوب جسمها. إليكِ جولة على أبرز التصاميم المزينة بالكشكش، لتختاري منها اطلالة خطوبتِك.

تتميز هذه الصيحة بأنها تعطي العروس اطلالة لافتة وعصرية، كما أنها تجعل اطلالة العروس أكثر فخامة وإبهارًا.

غالبًا ما تكون الكشاكش في تنانير فساتين السهرة المنفوشة لتغطيها بالكامل، مثل فساتين خطوبة من تصميم إيلي صعب



فيما اعتمدت بعض الماركات صيحة الكشاكش على منطقة الصدر والأكتاف، وبتصميم تنانير منفوشة جدًّا كتصاميم جيامباتيستا فالي Giambattista Valli.

أما المصمم جورج شقرا فقد أضاف إلى فستان السهرة، الكاب الطويل المزين بالكشكش الناعم، وبين الكشكش وطبقاته أدخل الريش كلمة إضافية لفساتين السهرة.

تصاميم شانيل Chanel فكانت أكثر نعومة، فتزينت الفساتين بالكشكش الناعم من الدانتيل والتول.

الفساتين التي قدمها المصمم رامي قاضي تضمنت الكشكش الناعم، الذي زيّن الفستان من الأكمام حتى التنورة.



أعجبتنا أيضًا تصاميم جيورجيو أرماني الأنيقة والأنثوية، والكشكش بألوان الأحمر والنيلي.

انتبهي عروستنا لا يُنصح بهذه التصاميم المزينة بالكشكش، للعروس صاحبة الجسم الممتلئ في منطقة الصدر أو الذراعين؛ حتى لا يكسبها المزيد من الوزن.

شاهدي اختياراتنا من الفساتين المزينة بالكشكش الناعم، والذي يُعتبر صيحة لا يُستغنى عنها في موسم ربيع وصيف 2019.