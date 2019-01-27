3 موديلات من الأحذية الشتوية اعتمدتها نجمات الموضة هذا الشهر

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يناير 2019 03:00 مساءً - مر شهر واحد من بداية عام 2019، ورغم ذلك تألقت النجمات بصيحات متعددة من الأحذية، واللافت أنّ أحذية الشتاء لم تعد مقتصرة على التصاميم المغطاة، أو ذات العنق الطويل، بينما أصبحت الموضة أكثر جرأة وتنوعًا.
من خلال متابعة اطلالات أشهر الشخصيات النافذة في عالم الموضة، لاحظنا صعود بعض من صيحات الأحذية التي كانت بعيدة عن موسم الشتاء، ولكنّ النجمات نجحن في تنسيقها بأسلوب ملهم يفتح الباب أمام اختيارات متعددة.
وفي هذا الصدد نرصد 3 أحذية صعدت إلى واجهة الموضة خلال هذا الشهر:
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الأحذية الرياضية القبيحة
تُعرف في الموضة باسم أحذية الآباء أو dad sneakers، وهي أحذية رياضية ضخمة كانت رائجة بين الرجال في حقبة الثمانينيات، إلا أنها عادت لتشكل جزءًا بارزًا من اطلالات أيقونات الموضة.
ظهرت بيلا حديد بحذاء رياضي ضخم، وهو ضمن الصيحات المفضلة لديها، ونسقته مع قميص طويل وفيست باللون الأخضر النيون.
كذلك اعتمدت مدونة الموضة اللبنانية لانا الساحلي حذاءً رياضيًّا ضخمًا، ونسقته مع تنورة بتصميم القلم الرصاص وكنزة برقبة طويلة، أضاءت اطلالتها باللون الأخضر النيون أيضًا.
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الأحذية البيضاء
تصدرت الأحذية البيضاء عددًا من اطلالات نجمات الموضة على مستوى العالم، فظهرت مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام منتعلةً حذاءً أبيض بمقدمة مدببة ومفتوحًا من الكعب، كذلك اعتمدت المدونة العراقية ديما الأسدي خلال وجودها في باريس لحضور أسبوع موضة الأزياء الراقية لربيع وصيف 2019، بوت أبيض بعنق طويل ومُهدل، ونسقته مع صيحة البليزر الفستان ذي الأكمام المنفوخة.
أما المدونة نتالي فنج فاعتمدت صيحة البوت الأبيض ولكن بعنق يصل للكاحل، مع كعب رفيع وأشرطة تضم المقدمة، ونسقته مع بدلة من مربعات الكاروهات الأبيض والأزرق.
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أحذية الكاوبوي
ظهر بوت الكاوبوي هذا العام، وأعادت تقديمه عدد من دور الأزياء الراقية مثل فندي، ولكنّ أغلب التصاميم كانت مزدانة بعنق متوسط الطول، أما المدونة اللبنانية كارن وازن فقد أزاحت الستار عن موديل أكثر جرأةً وأناقة، وهو بوت الكاوبوي ذو العنق الطويل، حيث تألقت بتصميمين مذهلين خلال اطلالاتها ضمن أسبوع الأزياء الراقية في باريس.
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