3 موديلات من الأحذية الشتوية اعتمدتها نجمات الموضة هذا الشهر

الأحذية الرياضية القبيحة

تُعرف في الموضة باسم أحذية الآباء أو dad sneakers، وهي أحذية رياضية ضخمة كانت رائجة بين الرجال في حقبة الثمانينيات، إلا أنها عادت لتشكل جزءًا بارزًا من اطلالات أيقونات الموضة.



ظهرت بيلا حديد بحذاء رياضي ضخم، وهو ضمن الصيحات المفضلة لديها، ونسقته مع قميص طويل وفيست باللون الأخضر النيون.

كذلك اعتمدت مدونة الموضة اللبنانية لانا الساحلي حذاءً رياضيًّا ضخمًا، ونسقته مع تنورة بتصميم القلم الرصاص وكنزة برقبة طويلة، أضاءت اطلالتها باللون الأخضر النيون أيضًا.