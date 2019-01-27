ألوان أحمر شفاه ستزيّن مكياج وجهك هذا العام

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يناير 2019 03:00 مساءً - تتبدّل صيحات المكياج من موسم إلى آخر، فنجد صيحات جديدة تدخل وأخرى تستمر من مواسم سابقة فيما تغيب صيحات أخرى.

ولعام 2019، وتحديداً في مجموعات أحمر الشفاه التي قدّمتها العلامات التجارية العالمية، سنجد لوحة ألوان متنوّعة، أغلبها من الدرجات الصارخة والتي ستعنون مكياجك في المواسم المقبلة، كما ستزيّن ميكاج النجمات على السجادة الحمراء.





البداية مع اللون الأحمر ودرجاته. لم يغب هذا اللون عن أي موسم ولن يغيب عن الموسم المقبل أيضاً. إنما أتى بدرجات متفاوتة من الأحمر الداكن والأحمر البرتقالي والأحمر التوتي.. وهو لون يزيد من جرأة مكياجك ويجعله لافتاً للنظر.





لون النيود أو اللون البيج، هو خيار جيّد لكل من تبحث عن مكياج طبيعي وهادئ. ستجدينه في معظم المجموعات بتركيبة خافتة Matte، كما ستجدينه بدرجته المائلة إلى الزهري أو بدرجة الـBois de Rose الناعمة.





ومن الألوان التي لفتت نظرنا لهذا العام، اللون الزهري الذي برز بدرجة فاقعة أقرب إلى الفوشيا. وهو، مثل اللون الأحمر، خيار جريء لمكياج لافت وقويّ.