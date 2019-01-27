مقشر طبيعي للبشرة من صنع يديك...

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يناير 2019 03:00 مساءً - تقشير البشرة بشكل دوري خطوة مهمة جداً في روتين العناية بالبشرة، لذلك سنقدم لك طريقة تحضير مقشر طبيعي في المنزل، لاستعادة نضارة بشرتك وتنظيفها في العمق، من دون عوارض جانبية أو نتائج قد تؤثر سلباً على بشرتك.



مكونات المقشر

- ملعقتان صغيرتان من الشوفان المطحون.

- ملعقة كبيرة من ماء الورد.

- ملعقتان صغيرتان من صودا الخبز.

- ملعقتان صغيرتان من دقيق اللوز.

- ملعقتان صغيرتان من السكر.

- القليل من الماء الدافئ.



طريقة التحضير والتطبيق

اخلطي كلاً من الشوفان المطحون والسكر ودقيق اللوز وماء الورد وصودا الخبز. وحين تصبح المكونات متجانسة، أضيفي إليها الماء الدافئ مع التحريك مجدداً حتى الحصول على مزيج متماسك. في البداية، ولفتح مسام البشرة بشكل جيد، ضعي مياهاً ساخنة في وعاء وعرّضي وجهك للبخار الناتج من الماء. من ثم، طبقي المقشر على بشرة وجهك، مع الابتعاد عن منطقة حول العينين، مع تدليك بشرتك بهدوء بحركات دائرية من الأسفل الى الأعلى لمدة دقيقة واحدة. اتركي المقشر على وجهك مدة عشرين دقيقة، بعدها قشريه بهدوء بأطراف أصابعك وبحركات دائرية. اغسلي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالمياه الباردة.

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