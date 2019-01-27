الكركم يدخل إلى روتين العناية ببشرتك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يناير 2019 03:00 مساءً - الكركرم هو نبات عشبي من غرب الهند، استطاع أن يثبت فعاليته ليس فقط في إضافة نكهات لذيذة إلى الطعام، إنما أيضاً في العناية بصحة الإنسان وجماله. فقد أثبتت أبحاث كثيرة مؤخراً أن للكركم فوائد صحية لا تُحصى ولا تعد، كما أثبتت تجارب أخرى أن له دوراً هاماً في العناية بالبشرة.

كيف تُدخلين الكركم إلى روتين العناية ببشرتك؟





1- الكركم لتقشير الوجه

ضعي في وعاء نظيف ملعقة طعام كبيرة من الكركم وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من ماء الورد. اخلطي المكوّنات جيداً للحصول على معجون ناعم. بإمكانك أن تضيفي القليل من الماء إذا شعرت بأن المعجون لا يزال سميكاً. ضعي الخلطة على وجهك دون أن تقتربي إلى محيط العينين، واتركيها لمدة ربع ساعة حتى تجفّ. دلّكي وجهك بحركات دائرية لتتخلّصي من الجلد الميّت ثم اغسلي ما تبقى من المعجون بالماء الفاتر.

يمكنك اعتماد هذه الوصفة مرة في الأسبوع.





2- الكركم لترطيب البشرة

ضعي ملعقتي طعام كبيرتين من الكركم وأضيفي إليهما ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي وملعقة صغيرة من العسل الطبيعي وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. اخلطي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على مزيج واحد ناعم. ضعي المزيج على وجهك بعد التأكد من تنظيف بشرتك بشكل تام، واتركيه لمدة ربع ساعة قبل أن تغسليه بالماء الفاتر.

يمكنك اعتماد هذه الوصفة مرة في الأسبوع.





3- الكركرم للتجاعيد

بالإضافة إلى دوره في ترطيب البشرة وتقشيرها، يساعد الكركم في التخلص من التجاعيد وعلامات الشيخوخة التي تهدّد بشرتك. ضعي في وعاء نظيف ملعقة من الكركم وأضيفي إليها ملعقة من الحليب وملعقة صغيرة من العسل الطبيعي. امزجي المكوّنات حتى تحصلي على معجون لزج. نظّفي وجهك جيداً قبل أن تضعي المعجون كقناع على وجهك، واتركيه لمدة عشر دقائق قبل أن تسغليه بالماء الفاتر.

يمكن تطبيق هذه الوصفة مرة في الأسبوع.