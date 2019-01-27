البابونج لشعر طويل ومشرق

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يناير 2019 03:00 مساءً - لزهرة البابونج فوائد كثيرة لصحة الإنسان وتحديداً للشعر، ومنها يمكنك أن تحضّري خلطات غنيّة تعتني بشعرك وتزيدها إشراقاً ونعومة. وقد بات البابونج يشكّل أحد أهم المكوّنات التي تتركّب منها مستحضرات العناية بالشعر. ومن أبرز الخلطات الطبيعية التي دخل في تركيبتها البابونج اخترنا لك هاتين الوصفتين:





1- خلطة البابونج والراوند لتفتيح لون الشعر

دخل البابونج في تركيبة العديد من الشامبوهات التي تساعد على تفتيح لون الشعر ومنحه مظهراً مشرقاً. ضعي 50 غراماً من البابونج الجاف و50 غراماً من جذور الروند الجاف في كوب ونصف من زيت الزيتون واخلطي المزيج حتى يصبح كالمعجون. ضعيه قناعاً على شعرك الجاف وأشبعي أطرافه جيداً، ثمّ اعتمري قبعة بلاستيكية واتركي القناع على شعرك لمدة 45 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر.

بإمكانك اعتماد هذه الوصفة مرة في الأسبوع إلى أن تحصلي على درجة اللون التي ترغبين بها.



2- خلطة البابونج وزيت الخزامى لتطويل الشعر

ضعي 50 غراماً من البابونج في كوب من الماء المغلي وأضيفي إليها ربع كوب من زيت الخزامى. اخلطي المكوّنات جيداً في الخلاط الكهربائي حتى تحصلي على مزيج واحدة كالمعجون. تناولي كمية كافية من المعجون ووزعيه على شعرك الجاف من الجذور حتى الأطراف، ثم اعتمري قبعة بلاستيكية واتركي شعرك منقوعاً لمدة نصف ساعة قبل أن تغسليه بالشامبو والماء الفاتر.

بإمكانك اعتماد هذه الوصف مرتين في الأسبوع.