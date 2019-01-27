كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 02:34 مساءً - الزمالك: تركي آل الشيخ يتحمل راتب خالد بوطيب

خالد بوطيب

أكد رئيس نادي الزمالك أن العلاقة بينه وبين المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس هيئة الترفيه السعودية على ما يرام بعد تعادل الفريقين 3-3 في الدوري المصري.

وتحدث رئيس الزمالك مداعبًا: "قلت للمستشار تركي آل الشيخ أحضرت عبد الله السعيد فقط للأهلي وأحضرت لنا 7 لاعبين من مختلف الجنسيات فهل هي حرب عالمية".

وأضاف رئيس الزمالك "المباراة مرت بسلام والعلاقة بيننا قوية.. المستشار تركي هو من أحضر جروس وفرجاني ساسي وحمدي النقاز إلى الزمالك وهو من سيتحمل تكلفة راتب المهاجم الجديد للفريق المغربي خالد بوطيب".

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

وتعادل الزمالك وبيراميدز 3-3 في آخر مبارياتهما ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 42 نقطة

2- بيراميدز 39 نقطة

3- الأهلي 30 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- الإنتاج الحربي 28 نقطة

6- المقاولون العرب 27 نقطة

7- طلائع الجيش 24 نقطة

8- سموحة 24 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة

10- المصري البورسعيدي 22 نقطة

11- الجونة 22 نقطة

12- الداخلية 21 نقطة

13- النجوم 21 نقطة

14- إنبي 20 نقطة

15- الإسماعيلي 20 نقطة

16- وادي دجلة 20 نقطة

17- الاتحاد السكندري 20 نقطة

18- بتروجت 15 نقطة