كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 02:34 مساءً - بالصور - روسيا تحيي الذكرى الـ75 لانتهاء حصار لينينغراد

حصار لينينغراد

يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مراسم إحياء الذكرى الخامسة والسبعين لانتهاء حصار لينينغراد الذي تسبب بموت 800 ألف شخص على الأقل بين 1941 و1944.

وتتمثل ذروة هذه الاحتفالات بعرض عسكري مثير للجدل يشارك فيه 2500 عسكري أمام متحف الايرميتاج في وسط العاصمة السابقة للقياصرة.

وستمر خلال العرض دبابات وقاذفات صواريخ وآليات للمشاة بينما سيرتدي طلاب الأكاديميات العسكرية المعاطف المصنوعة من جلد الخراف وأحذية مثل تلك التي كان ينتعلها الجنود في حقبة الغزاة النازيين.

واعترض كثيرون في سان بطرسبرج بينهم ناجون من الحصار، على هذا العرض معتبرين أنه نموذج للدعاية الحربية التي تقوم بها السلطات في عهد بوتين.

وقال الكرملين إنه يفترض ألا يحضر بوتين العرض لكنه سيزور مقبرة بيسكاريفسكوي ويشارك في حفلة موسيقية تكريما لأرواح الضحايا.

وأكد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنه "تاريخ مهم جدا للبلاد بأسرها، لكل الروس وللرئيس بوتين شخصيا".

ولم يكن فلاديمير بوتين (66 عاما) قد ولد خلال الحصار، لكن شقيقه الأكبر توفي أثناءه. وهو مدفون في المقبرة المخصصة للضحايا التي سيزورها بوتين.

وكادت والدة بوتين تموت جوعا أثنا الحصار بينما أصيب والده الذي كان يقاتل في صفوف الجيش الأحمر بجروح بالقرب من لينينغراد.

وكان عدد سكان لينينغراد يبلغ ثلاثة ملايين نسمة قبل الحرب، توفي أكثر من 800 ألف منهم بسبب الجوع والمرض والقصف خلال الحصار الذي فرضه الجيش النازي ودام 872 يوما. لكن مؤرخين يقولون إن عدد الضحايا يمكن أن يكون أكبر.

وقبل الاحتفالات، وقع أكثر من خمسة آلاف شخص عريضة تدعو السلطات إلى إلغاء العرض العسكري الذي وصف بأنه "مهرجان لتدنيس" الذكرى.

ويرى موقعو العريضة ان السلطات لم تنه حتى الان اللائحة الكاملة لقتلى الحصار، وخصوصا آلاف العسكريين الذين حاولوا كسر الحصار وما زالوا يعتبرون في عداد المفقودين ولم يدفنوا يوما.











