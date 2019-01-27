كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 02:34 مساءً - بالصور - مشاركة مميزة للمصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى افريقيا بمعرض القاهرة للكتاب

بدعوة رسمية من جامعة الدول العربية وضمن مؤسسات العمل العربي المشترك ؛ يشارك المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا فى فعاليات معرض القاهرة للكتاب لعام ٢٠١٩ والمقامة حاليا بأرض المعارض بالتجمع الخامس.

ويشارك المصرف بعرض مطبوعاته والتى تبرز نشاطه منذ إنشائه؛ حيث منح أكثر من ٦،٣ مليار دولار أمريكى للدول الإفريقية - جنوب الصحراء لتمويل مشاريع فى قطاعات البنية التحتية (من طرق وكبارى ومطارات ) والزراعة والتنمية الريفية والصناعة والطاقة، إلى جانب عمليات العون الفنى ؛ كذلك تمويل عمليات

القطاع الخاص ، بالإضافة إلى تمويل التجارة العربية إلى الدول الإفريقية.

كما يحضر موفد المصرف بعض من الندوات التى تعقد على هامش المعرض والتى تدخل فى نطاق اختصاصه.كالندوات التى تناقش الفرص الاستثمارية في أفريقيا والاعلام العربى فى أفريقيا وكيفية مد جسوره بالإضافة إلى التكامل الاقتصادي والاجتماعي.



