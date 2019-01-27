كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 02:34 مساءً - جهز "الكمامات".. مصر تنتظر انقلابا بدرجات الحرارة

بعد أيام من الدفء الملحوظ، تنتظر مصر مجدد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بكل مناطق الدولة، فيما يرجح أيضا حدوث عاصفة في المناطق المكشوفة.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، الأحد، على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، إن مصر ستشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، مضيفة "سيسود طقس مائل للبرودة شمال البلاد، مائل للدفء في الجنوب".

وحذرت من نشاط "الرياح المثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء لتصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة".

كما ذكرت أن الأحوال الجوية "ستؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وتساقط الأمطار".

ووجه رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أحمد عبد العال، خلال مكالمة هاتفية مع قناة "دي إم سي"، نصائح للمواطنين للتعامل مع العاصفة الترابية، موضحا أنه يفضل استخدام الكمامات خلال العواصف الترابية والعزوف عن الخروج لمرضى الصدر.

وأشار إلى ضرورة توخي السائقين أقصى درجات الحذر خلال القيادة أثناء الأحوال الجوية غير المستقرة، مطالبا الصيادين بعدم النزول إلى البحار، الأحد والاثنين، لاضطراب الملاحة البحرية.

وتعرضت مصر، قبل أيام، لعاصفة محملة بالرمال والأتربة، ضربت القاهرة ومناطق مختلفة في البلاد، وأثرت على حركة الطيران وتسببت في إغلاق موانئ في البحرين الأحمر والمتوسط.