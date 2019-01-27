كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 02:34 مساءً - انتحار شاب شنق نفسه في شجرة بالبحيرة
صورة أرشيفية
لقي شاب، مريض نفسي، مصرعه، اليوم، منتحرا بشنق نفسه بحبل أعلى شجرة بإحدى قرى مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة.
وتلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة الرحمانية، بتلقي بلاغ بالعثور على شاب منتحرا، من خلال خنق نفسه بحبل أعلى شجرة.
وتبين قيام "خالد.ب.ع" 23 عاما، مريض نفسي، بالانتحار شنقا، وحُرر محضر بالواقعة، ويجري العرض على النيابة العامة.
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