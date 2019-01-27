كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 02:34 مساءً - رغم قضية الأداب الشهيرة - فلة الجزائرية تريد العودة لمصر .. حبت الموضوع اوى

ناشدت الفنانة فلة الجزائرية المسؤولين في بلادها بالتدخل لرفع اسمها من قوائم الممنوعين من دخول مصر، وهو القرار الساري منذ 23 عامًا.

وقالت الفنانة الجزائرية في مداخلة هاتفية على قناة "دزاير نيوز"، إن ليس لديها سندًا، وعشمها كبير في المسؤولين الجزائريين أن يساعدوها في دخول مصر مجددًا"، مُشيرة إلى أنها تريد العودة لمصر مُعززة مكرمة كأي جزائرية حرة".

وكان قد صدر قرار عام 1996 بمنع فلة الجزائرية من دخول البلاد أو الغناء فيها، وأدرج اسمها في كل المطارات والموانئ، بسبب قضية آداب.