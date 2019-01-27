كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 02:34 مساءً - السفارة المصرية بأبو ظبي تنظم لقاءً لوزيرة الهجرة مع أبناء الجالية

نظمت السفارة المصرية بأبوظبي، بالتنسيق مع النادي المصري بالعاصمة الإماراتية، لقاءً جماهيراً لأعضاء الجالية المصرية بأبوظبي بمُشاركة كلٍ من السيدة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشئون الهجرة والمصريين في الخارج، والسيد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، والسيد محسن عادل، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحُرة المصرية، والسيد شريف البديوي، سفير جمهورية مصر العربية بأبوظبي، وبحضور أكثر من 150 من أبناء الجالية المصرية بالعاصمة الإماراتية، حيث تم عرض خلاله فيلماً عن مسيرة الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية مع التركيز على التحديات الاقتصادية الراهنة، أعقبها كلمة الوزيرة نبيلة مكرم، والتي تركزت حول أهمية تعزيز الدعم الاقتصادي للمصريين في الخارج للاقتصاد الوطني.

ومن جانبه، رحب السفير شريف البديوي بالسادة الحضور من أعضاء الجالية المصرية بالإمارات، موجهاً لهم التهنئة بمناسبة ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة، ومؤكداً حرص الدولة المصرية على التواصُل مع أبنائها من المُقيمين بالخارج، وموضحاً أن زيارة الوزيرة نبيلة مكرم لأبوظبي تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز بناء جسور التواصُل مع أبناء الجالية المصرية بالخارج، بهدف اطلاعهم على كافة المُستجدات الداخلية والإجابة على شواغلهم في كل ما يتعلق بقضايا الوطن، واستعراض مسيرة البناء والتنمية تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية، وخطة الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، وتأثيرها على المواطن المصري في الداخل والخارج. وأكد السفير البديوي في هذا الصدد على حرص السفارة المصرية بأبوظبي على استمرار تعزيز التواصُل الإيجابي مع كافة أعضاء الجالية المصرية للمساهمة في تذليل كافة العقبات التي تواجههم.

كما تطرق المهندس خالد عباس، إلى عرض أبرز ملامح خطة وزارة الإسكان لإنشاء المدن الجديدة، واستعرض السيد محسن عادل، أبرز ملامح خطة الاستثمار الصناعي المصرية، ثم تم فتح باب الحوار لأعضاء الجالية، الذين تركزت أسئلتهم حول تجاربهم في الاستثمار بمصر في مجالات الصناعة والعقارات والسياحة وإجابات السادة المسئولين بشأنها.

الجدير بالذكر أن هذا اللقاء قد نظمته السفارة بأبوظبي بمناسبة زيارة السيدة وزيرة الدولة لشئون الهجرة والمصريين في الخارج إلى أبوظبي لحضور افتتاح معرض "النيل العقاري" الذي أقيم في نسخته الثانية هذا العام خلال الفترة من 24 – 26 يناير 2019 بأبوظبي، ومؤتمر "مصر بتقرب لك" الذي أُقيم يوم 23 يناير الجاري قُبيل افتتاح المعرض العقاري المذكور بأبوظبي، تحت عنوان "الاستثمار والشراكات الفعالة لتحقيق تنمية مُستدامة"، والذي شارك فيه أيضاً كل من مسئولي وزارة الإسكان، ومسئولي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحُرة المصرية، وبحضور العديد من رجال الأعمال والمختصين بمجالات الاستثمار، وبالأخص في المجال العقاري، من الجانبين المصري والإماراتي.