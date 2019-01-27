كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 02:34 مساءً - هيجواين يعترف: كنت سأعتزل كرة القدم في 2016
جونزالو هيجواين
كشف النجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين لاعب فريق تشيلسي الجديد ويوفنتوس وميلان السابق أنه كاد يعتزل كرة القدم في صيف 2016 بسبب مرض والدته.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح صحيفة "صنداي ميرور" وأكد خلالها أن عائلته هي الأمر الأهم في حياته.
وقال هيجواين: "في 2016 تعرضت والدتي للمرض، وقتها قررت فورًا أن أتوقف عن لعب كرة القدم حتى أستطيع العناية بها دون تفكير في أي شيء آخر".
وأضاف: "شككت أن شيئًا ليس على ما يرام في المنزل عندما كنت ألعب في كوبا أمريكا، رغم ذلك كانت معرفتي بالأمر بمثابة الصدمة بالنسبة لي".
وأكمل: "كل شيء كان قد دُمر بالنسبة لي، خسرنا النهائي وشعرت بالذنب، لكنني لم أكن مهتمًا بأي شيء سوى بوالدتي فقط بذلك الوقت، وأخبرتها بذلك أنني سأتوقف عن كرة القدم لو أن الأمر في يدي أنا فقط".
واختتم اللاعب: "ردت علي بأن لعبي لكرة القدم يجعلها سعيدة وأنها لن تسمح لي بالتخلي عن شيء أحبه وطلبت مني الاستمرار وعلمت أنه يجب أن أنفذ ما طلبته مني، ففي النهاية عائلتي وأصدقائي هم كل شيء بالنسبة لي بعد ذلك تأتي كرة القدم".
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