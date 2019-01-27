كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 02:34 مساءً - بعد 34 عاما - البريطانية جاكى تعثر على إبنتها فى اليمن

قابلت سيدة بريطانية تدعى جاكي مورغان ابنتها صفية بعد 34 عامًا، منذ أن خطفها والدها العام 1986.

وتزوجت جاكي مورجان من رجل يدعى صادق صالح العام 1983 واعتنقت الإسلام، بعد ذلك تعرض زواجها للانهيار، فأخذت بناتها الثلاث وابتعدت عن المنزل.

ولكن الظروف كانت سيئة للغاية، فاضطرت للعودة إلى المنزل من أجل إصلاح زواجها لمصلحة بناتها.

وفي مايو/أيار 1986، قال زوجها إنه يريد أن يصطحب بناته معه لرؤية أصدقائه في كارديف، ولكنه قام باختطافهن وذهب للمملكة العربية السعودية.

وبفضل حملة تمويل جماعي جمعت من خلالها 7500 جنيه إسترليني، استطاعت الأم أن تقابل إحدى بناتها والتي تدعى صفية في كارديف.

حدث ذلك، عندما ذهبت مورجان بشهادات ميلاد بناتها إلى اليمن لتبحث عنهن، لتجد بعدها ابنتها صفية، وقد تأخر اللقاء سنوات طويلة، حيث أصبحت الآن امرأة متزوجة ولديها أطفال.