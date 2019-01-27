كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 02:34 مساءً - لحرق الدهون .. جربى شوربة الكرنب الحارقة

أكيد كلنا سمعنا عن شوربة الكرنب الحارقة للدهون ، و البعض إستساغ طعمها و تقبله ، ولكن البعض الآخر لم يتحمل طعمها نهائى ، لذلك قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية، طريقة أخري لعملها بمكونات حارقه للدهون أيضا و لكن بطعم لذيذ شبه طعم محشى الكرنب و لكن بسعرات قليلة جدا.

المقادير :

كرنبة وسط – بصلة كبيرة مقطعة– حزمتين شبت – حزمتين كزبرة خضراء – 4 حزم بقدونس – ملح قليل جدا – فلفل اسود – ثمرتين طماطم

الطريقة :

يقطع كل الخضار قطعا صغيرة و توضع كل المقادير مع بعضها فى لتر ماء على النار و تترك حتى تنضج.

يمكنك تناولها كما هى أو تضرب فى الخلاط قبل التقديم و تؤخذ كوجبة غداء و عشاء لمدة أسبوع و يمنع السكر الأبيض فى خلال هذا الأسبوع و يستبدل بسكر دايت .