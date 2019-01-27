كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 02:34 مساءً - البشير يشيد بدور مصر في أمن واستقرار السودان

أشاد الرئيس السودانى عمر البشير، بدور مصر في أمن واستقرار السودان، مشيرًا إلى وجود أطراف تهول مما يحدث فى السودان عن طريق وسائل إعلام وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي.

ونوه البشير إلى الوفد المصرى رفيع المستوى الذى زار السودان مؤخرًا وهى رسالة مهمة تؤكد دعم مصر لاستقرار السودان.