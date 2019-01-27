كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 02:34 مساءً - السترات الصفراء تظهر فى الكويت .. بالصور

اعتصم عدد من موظفي وموظفات وزارة الكهرباء والماء اليوم قبل قليل، في باحة الوزارة للمطالبة بعدد من الحقوق التي يرون أنها من حقهم، وأبرزها الالتزام بالدوام السابق من الثانية حتى الثامنة.

وحرص المعتصمون على الالتزام بالإرشادات التنظيمية لمن سيشارك في الاعتصام، وقد ارتدى المعتصمون «السترات الصفراء»، على غرار الاحتجاجات والاعتصامات التي شهدتها فرنسا في الفترة الماضية.







