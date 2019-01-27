- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 02:34 مساءً - السترات الصفراء تظهر فى الكويت .. بالصور
اعتصم عدد من موظفي وموظفات وزارة الكهرباء والماء اليوم قبل قليل، في باحة الوزارة للمطالبة بعدد من الحقوق التي يرون أنها من حقهم، وأبرزها الالتزام بالدوام السابق من الثانية حتى الثامنة.
وحرص المعتصمون على الالتزام بالإرشادات التنظيمية لمن سيشارك في الاعتصام، وقد ارتدى المعتصمون «السترات الصفراء»، على غرار الاحتجاجات والاعتصامات التي شهدتها فرنسا في الفترة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر السترات الصفراء تظهر فى الكويت .. بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.