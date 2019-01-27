كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 02:34 مساءً - البرلمان يزف بشرة سارّة لأصحاب المعاشات بشأن زيادة العلاوة

نقلا عن الدستور..البرلمان يزف بشرة سارّة لأصحاب المعاشات بشأن زيادة العلاوة

نقلا عن الدستور..البرلمان يزف بشرة سارّة لأصحاب المعاشات بشأن زيادة العلاوة

نقلا عن الدستور..البرلمان يزف بشرة سارّة لأصحاب المعاشات بشأن زيادة العلاوة

حصل "الدستور" على تفاصيل مواد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المقدم من النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد عمال مصر.

ويتكون نص مشروع القانون من 153 مادة، وتستند الفلسفة الأساسية للمشروع لعدة اعتبارات أساسية، أهمها العمل على نص المادة 17 من الدستور، والتي تنص على أن أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، فهي وعوائدها حق للمستفيدين بها، وتُستثمر استثمارا آمنا ويديرها هيئة مستقلة للتأمينات الاجتماعية.

ويهدف مشروع القانون إلى توسيع قاعدة الحماية للبرامج الاجتماعية للمواطنين، وإرجاع الحق لصاحبه، في محاولة للتقريب ما بين ما كان يحصل عليه العامل أثناء خدمته وما سيحصل عليه بعد الوصول لسن التقاعد.

وينص القانون صراحة على علاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات لا تقل عن 15%، وتزيد بنسبة 5% سنويا، وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية التي نص عليها الدستور وتسعى الدولة لتحقيقها، من خلال توفير كل سبل العيش والحياة الكريمة للمواطن المصري، وتم الاستناد في مشروع القانون إلى دراسة اكتوارية وضحت من خلالها مدى استيعاب خزانة الدولة لتحمل هذه الزيادة سنويا.

وتضمن المشروع النص على التأمين على العمالة غير المنتظمة، أو التي لا يوجد لواء يحميها، كالصيادين والخدامين، والبوابين، والسائقين، مقابل دفع مبالغ ضئيلة للتأمينات الاجتماعية، ويحصلون على كامل مستحقاتهم بعد بلوغ سن التقاعد، من حيث توفير تأمين صحي شامل في نهاية الشيخوخة.

وتنشأ بموجب القانون الجديد هيئتان مستقلتان لإدارة أموال المعاشات، فالأولى ستكون مهامها الإدارة بشكل عام والتفاوض مع الحكومة في عملية الحماية، والثانية ستكون هيئة للاستثمار، مهمتها بحث المجالات الأحسن للاستثمار، بحيث توفر عوائد يمكن الاستناد إليها في زيادة المعاشات، وتعد الهيئة هي السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ولها إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وشئون العاملين، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

وتتشكل هذه الهيئة من رجال الأعمال، والعمال والحكومة، أي أطراف العمل الثلاثة، ويمثلها في النهاية أصحاب المعاشات.

وفيما يتعلق بالعقوبات، تضمن القانون غرامات على كل مواطن لا يلتزم بدفع التأمينات المطلوبة منه، وكذلك على أطراف القانون في حالة عدم الالتزامو سواء من العمال أو أصحاب العمل، أو الحكومة، إلا أن العقوبات ألغت فكرة الحبس واكتفت بغرامات متوسطة.

كما نظم مشروع القانون دور الحكومة في القانون، وهو ضمان أموال التأمينات والمعاشات، وذلك في حالة أن يتم الاستقرار على استثمار هذه الأموال في مشروعات قومية أو بنوك أو غيره، فستكون الحكومة ملزمة بتأمين هذه الأموال، لأنها حقوق مواطنين.

وتصرف قيمة المعاشات من عوائد الاستثمار أو من مساهمات الـ1% التي تقدمها الدولة، مع الالتزام بتوفير معاش مناسب يقابل دخل العامل في حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة، كما نص بأن يكون التأمين على كامل الأجر.

المصدر : الدستور