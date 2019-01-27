كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 02:34 مساءً - المسابقات تحدد عقوبات مباراة الزمالك وبيراميدز

الزمالك وبيراميدز

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، اليوم الأحد، عقوبات مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك واجه بيراميدز، يوم الخميس الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الـ9 لمسابقة المحلية، وانتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.

قرارات لجنة المسابقات بشأن مباراة الزمالك وبيراميدز:

- تغريم جروس المدير الفني للزمالك 15 ألف جنيه لعدم حضور المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه أمام بيراميدز.

- إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك مباراة للطرد لسابق إنذاره.

- تغريم نادي الزمالك عشرة آلاف جنيه لقذف الكرة داخل الملعب لافساد هجمة للمنافس، وغرامة أخرى قدرها 20 ألف جنيه لقيام جماهير الزمالك بالسباب ضد المدير الفني لبيراميدز والقاء زجاجات داخل الملعب.

- إيقاف حسام حسن المدير الفني لبيراميدز وإبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي مباراة للطرد للاعتراض على الحكم.

كما أعلنت لجنة المسابقات تغريم نادي الانتاج الحربي خمسة آلاف جنيه لاحماء اللاعبين في غير الأماكن المخصصة للاحماء، في مباراته مع الداخلية.

- إيقاف عبد الرحمن رمضان موسى وموسى دياوارا لاعبي الانتاج الحربي مباراة للطرد لسابق إنذارهما في ذات المباراة.

- تغريم نادي الداخلية خمسة آلاف جنيه لاحماء اللاعبين في غير الأماكن المخصصة للاحماء، وغرامة أخرى قدرها خمسة ألاف جنيه لاعتراض الجهاز الفني بصورة جماعية على الحكم.

- تغريم محمد عبد الله المدرب العام للانتاج الحربي خمسة آلاف جنيه لنزوله أرض الملعب.

- إيقاف سيدومير جانيسكي المدير الفني للإسماعيلي مباراة للطرد لدخول الملعب بدون إذن في مباراة فريقه أمام بتروجت، وإيقاف أوداه مارشال لاعب الاسماعيلي مباراة للطرد لسابق إنذاره.