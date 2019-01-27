كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 02:34 مساءً - مصر تدين الهجوم الإرهابي قرب كنيسة جنوب الفلبين

أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم 27 الجاري الهجوم الإرهابي، الذي شهد انفجار قنبلتين قرب كنيسة في جنوب الفلبين، مما أسفر عن وفاة نحو 27 شخصا وإصابة 77 أخرين.

وأعرب البيان عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدا على وقوف مصر حكومة وشعباً مع حكومة وشعب الفلبين الصديق في مواجهة الإرهاب.