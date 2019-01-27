كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 02:34 مساءً - السعودية تستقبل 102 ألف معتمر مصري منذ فتح الموسم

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن المملكة استقبلت 102 ألف و479 معتمرا مصريا منذ فتح الموسم أمام شركات السياحة في الـ15 من نوفمبر الماضي.

وأضاف الوزارة في مؤشرها الأسبوعي لاستقبال المعتمرين، أن دولة باكستان تصدرت القائمة في الأكثر تفويجا بـ 729 ألفا و117 معتمرا، فيما جاءت دولة إندونيسيا في المرتبة الثانية بـ 478 ألفا و513 معتمرا، والهند في المركز الثالث بـ 325 ألفا و838 معتمرا، واليمن في المركز الرابع بـ 158 ألفا و453 معتمرا.

وأشارت الوزارة إلى أن دولة ماليزيا جاءت في المرتبة الخامسة بـ 151 ألفا و458 معتمرا، وتركيا في المرتبة السادسة بـ 109 آلاف و49 معتمرا، ومصر في المرتبة السابعة بـ 102 ألف و470 معتمرا، والجزائر في المرتبة الثامنة بـ 98 ألفا و636 معتمرا، والأردن في المرتبة التاسعة بـ 73 ألفا و270 معتمرا، وبنجلاديش في المرتبة العاشرة بـ 69 ألفا و45 معتمرا.

وأوضحت الوزارة أن عدد المعتمرين الذين وصلوا إلى المملكة عبر رحلات الطيران وصل إلى 2 مليون و478 ألفا و416 معتمرا، فيما وصل عدد المعتمرين الذين وصلوا إلى المملكة عبر البحر إلى 18 ألفا و450 معتمرا، ووصل عدد المعتمرين الذين وصلوا عبر الطريق البري إلى 294 ألفا و572 معتمرا.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، فتح باب العمرة أمام الشركات في الـ15 من نوفمبر الماضي، وحددت سقفا عدديا للمعتمرين للموسم الجاري بـ 500 ألف تأشيرة يتم تنفيذ 400 ألف تأشيرة منهم خلال الفترة من 15 نوفمبر وحتى الـ 5 من شهر رمضان القادم، و100 ألف تأشيرة خلال الشهر الكريم.