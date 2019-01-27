كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 02:34 مساءً - محلل رياضي اماراتي يصاب بحالة إغماء على الهواء من شدة التأثر

تعرض المحلل الرياضي الاماراتي عبد الرحمن محمد لحالة إغماء خلال تحليله لمباراة كرة القدم بين منتخب الإمارات وأستراليا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا 2019.

مع تفاعل وبكاء المحلل الرياضي عبد الرحمن محمد بسبب فرحته بفوز منتخب الامارات العربية المتحدة، ووصوله إلى المربع الذهبي، لم يستطع تمالك نفسه وتعرض لحالة اغماء على الهواء، ونقل لمستشفى راشد في دبي.

وفي لقاء لتليفزيوني لقناة “دبي” من داخل المستشفى للاطمئنان على حالته، وجه المحلل الرياضي عبد الرحمن محمد الشكر للجميع واوضح انه تعرض للإغماء من فرط سعادته بفوز منتخب الامارات، وانه شعر بدوار شديد ولم يستطيع حتى رؤية الضيوف المتواجدين معه، حتى سقط مغشيا عليه، وأكد أنه اجرى بعض الفحوصات الطبية وطمأنه الاطباء على حالته الصحية وان تحسنت واصبحت مستقرة.