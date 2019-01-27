كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 02:34 مساءً - المخرجة التونسية "دليلة مفتاحى" والحلم العربى الذى لم يتحقق حتى الان

بقلم/ أمجد زاهر

اعطت المخرجه والممثله "دليلة مفتاحى"الكثير للمسرح وكانت صادقة مع فنّها فحققت النجاح ونالت الجوائز بجانب احتلالها مكانة مرموقة بالساحة الفنية،وفى حوار خاص اعده الصحفى أمجد زاهر لصحفيتنا المشاهير، تحدثت خلاله عن اهمية تواجد مهرجان المسرح العربى بدورته الحادى عشر من هذا العام وانعقاده بالقاهرة .

فعبرت"دليله مفتاحى" قائلة"ان الدورة الحادى عشر من المهرجان المسرح العربى الذى انعقد منذ فترة بالقاهرة،فقد سبق انعقاده فى تونس وقبلها كان المهرجان بالجزائر،وهذا دليل على تميز المهرجان فى رحلته حول البلدان العربية المختلفة".

كما استكملت دليلة مفتاحى،قائله"تواجد حوالى 400 فنان من شتى الدول العربية بالقاهرة،وهذا يثمر الكثير من التنوع الابداعى،وقد شاركنا بالمهرجان بعمل مسرحى تونسى يحمل عنوان "قمر 14" لكن خارج المسابقة الرسميه من تأليف أبو كثير دومة،إخراج دليلة المفتاحى.

وعندما تسأئل الصحفى أمجد زاهر،المخرجه القديره"دليله مفتاحى" عن تواجد عمل مسرحى تونسى اخر داخل المسابقة الرسميه يحمل عنوان "ذاكره قصيره"،فردت بكل تراحب قائله"ليسنا البلد الوحيده التى شاركت بعرضين داخل المهرجان،فهناك الاردن والكويت كل منهما،كان لديه عاملين عرضوا بالمهرجان،وهذا دليل على انتعاش الفنانين من كافه الدول العربية وتزايد الاقبال بالعروض التى شاركت بالمهرجان عن سنوات سابقة".

وفى تسائل اخر،عن الحلم العربى المسرحى الذى لم يتحقق حتى الان، فردت "دليله مفتاحى" قائله" هو حلم يتمناه جميع الفنانين ويريدون تحقيقه،ولكن هناك معطلات لتحويل هذا الحلم الى حقيقه تتمثل فى المسئولين عن الانتاج".

يذكر ان العمل المسرحى "قمر ١٤" الذى عرض خارج المسابقه الرسمية بمهرجان المسرح العربى،من تأليف أبو كثير دومة، إخراج دليلة المفتاحي، تمثيل: نادر بلعيد، كمال الكعبي، الطاهر رضواني، عبير الصميدي، ناجح بن محمود، محمد أمين بن طاهر، وفاء والي، مساعد المخرج حاتم الحشيشة، مهندس الإضاءة ناجح بن محمود، تقنيات فيديو طارق بوزيد، مهندس، الصوت بلال بن سليمان، ملابس آمال الصغير.