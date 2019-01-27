كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 02:34 مساءً - اليوم.. أطباء مصريون يبهرون العالم موضوع القاهرة اليوم

تفتح الإعلامية بثينة توكل في الفقرة الأولى، من برنامج القاهرة اليوم الذي يبث عبر فضائية اليوم الأحد ، في تمام

الساعة التاسعة والنصف ،تأثير الأجهزة الذكية على الخصوصية وامن المعلومات، مع عادل عبد المنعم خبير امن

المعلومات. وفي الجزء الثاني من الحلقة يفتح القاهرة اليوم ،ذكرى الفنانة سعاد حسني ) كتاب سعاد جمال حسني

بخط يدها "، مع الكاتبة الصحفية ولاء جمال. وفي الجزء الثالث من البرنامج يستضيف البرنامج أطباء مصريون

يبهرون العالم" ، مع الدكتور أمجد حنا أستاذ جراحة الأعصاب المتخصص في جراحة أعصاب الأطراف. كما

يستعرض القاهرة اليوم، اهم صفقات الموسم وتحليل الدوري الممتاز مع مع ابو المعاطي زكي الناقد الرياضي.