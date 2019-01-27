كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 02:34 مساءً - مكرم محمد أحمد يشيع جنازة شقيقته في المنوفية



شيع اليوم الأحد، أهالي مدينة منوف بمحافظة المنوفية، جنازة "نبوية محمد أحمد"، شقيقة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق، رئيس المجلس الأعلى للإعلام. وخرجت الجنازة من مسجد الأشبكية بوسط المدينة، لدفن الجثمان بمقابر العائلة بالمدينة. وكانت شقيقة الكاتب الكبير انتقلت إلى الرفيق الأعلى بعد صراع طويل مع المرض، في ساعة متأخرة من مساء الأمس.

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