كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 02:34 مساءً - حفل إنارة قلعة صلاح الدين الأيوبي باللون الأحمر

الموعد: 28 يناير 2019 ، 17:30-19:00 المكان: بئر يوسف بقلعة صلاح الدين بالقاهرة (الدخول بدعوة خاصة) كواحدة من سلسلة فعاليات "السنة الصينية الجديدة" للسفارة الصينية لدى مصر ، يتعاون المركز الثقافي الصيني بالقاهرة مع وزارة السياحة ووزارة الآثار المصرية وشركة الصوت والضوء المصرية لاقامة الاحتفال في قلعة صلاح الدين. في هذا الاحتفال ، ستتزيين قلعة صلاح الدين ومسجد محمد على باللون الأحمر . بالإضافة إلى ذلك ، سيقدم فنانون من أوركسترا جى جيانغ السيمفونية و فناني أكاديمية الفنون المصرية حفلًا موسيقيا رائعًا لجميع الضيوف. ملحوظة:

1. على جميع الضيوف الدخول الساعة 17:00 .

2. يجب على جميع الضيوف تسجيل دخولهم من قبل شرطة السياحية عند البوابة الأولى للقلعة وإظهار الدعوة لجهات التفتيش المعنية ، بعد التحقق الأمني ،و بعد ركن السيارة(إن وجد) في المكان المخصص يمكن لجميع الضيوف ركوب اتوبيس داخلي، وعبور البوابة الثانية للوصول إلى مكان الاحتفال.

3. بما ان القلعة منشأة ثقافية أثرية عظيمة ، وفقا للوائح ، لا يسمح بالقيادة المباشرة إلى مكان الاحتفال، بل يتم السير لمدة ٥ دقائق بعد البوابة الثانية للوصول إلى مكان الاحتفال(بئر يوسف) .

4. على الإعلاميين إظهار تحقيق الشخصية لشرطة السياحة عند البوابة الأولى للتأكد من هويتهم وجهاتهم الاعلامية المثبتة سابقا .

5. يرجى الحضور بملابس رسمية مع معطف ثقيل .

6. يرجى الحضور في الوقت المحدد . لتنسيق الدخول والتغطية الصحفية التواصل مع المركز الثقافي الصيني

ش/الهرم ش/بن بطوطة بجوار مسجد السلام