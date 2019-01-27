كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 02:34 مساءً - شاهد - محمد صلاح يشارك في فيديو دعائي لشركة بريد

صلاح

نشر الحساب الرسمي لشركة "DHL" العالمية، المتخصصة في البريد السريع الدولي، مقطع فيديو لنجم فريق ليفربول "محمد صلاح" كجزء من حملة دعائية لتلك الشركة.

الجناح المصري فاجىء جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء الماضي، بغلق حساباته عبر الفيس بوك وتويتر دون الكشف عن سبب واضح آنذاك.

وانتشرت الكثير من التكهنات لتفسير ذلك التصرف، قبل أن يعود "صلاح" إلى تلك المواقع من جديد يوم الجمعة الماضي.

شركة " DHL" في تلك الفترة نشرت مقطع فيديو صغير كتلميح إلى أن تصرف "صلاح" جزء من حملة دعائية لخدماتها، لمطالعة التفاصيل من هنا.

واليوم، نشرت الشركة ذاتها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر فيديو الدعاية الذي شارك فيه "صلاح".

اللاعب صاحب الـ26 عامًا ظهر في ذلك الفيديو والذي قيل فيه: "السوشيال ميديا أمر عظيم، ولكن عندما تلمس شيئًا ما في الحقيقة، يكون الشعور مختلف، يكون التواصل حقيقي".

وظهر في الفيديو ذاته مجموعة من الأشخاص قرروا إرسال هدايا إلى "صلاح" عبر شركة البريد المذكورة، حيث أهداه أحدهم بورتريه باستخدام 11 ألف قطعة من الورق، في حين لجأ آخر إلى رسم صورة له باستخدام الألوان.

الشركة ذاتها كتبت عبر الفيديو: "اختفاء محمد صلاح عن شبكات التواصل الاجتماعي خلى الناس تدور على طريقة مختلفة للتواصل معاه".

وبعد ذلك، ظهر "صلاح" مجددًا في الفيديو وهو يتلقى هدايا معجبيه، واصفًا إياها بـ"الإبداعات الرائعة".

ولم يكتفِ "صلاح" بذلك بل قام بإرسال هدايا أيضًا لعدد من معجبيه عبر شركة البريد السريع.