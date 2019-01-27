كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 02:34 مساءً - تعرف علي أسباب رائحة الفم الكريهة

تحدث رائحة الفم الكريهة نتيجة موت الخلايا فى الفم وبدء تحللها كجزء من العملية الطبيعية لتجديد الخلايا أو إنتاج بعض البكتيريا التى تعيش فى الفم، وهذا يعكس مدى تنظيف أسنانك وحالة الفم الصحية، وفى هذا السياق كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن 10 أسباب لرائحة الفم الكريهة، وتشمل:

1- مرض اللثة

مرض اللثة هو السبب الأكثر شيوعا من رائحة الفم الكريهة المزمنة، فإنه يؤدى إلى التهاب اللثة، مما يجعلها تنتفخ وتنفصل عن الأسنان، وبالتالى خلق الثغرات والجيوب التى تعتبر فخ البكتيريا والخلايا الميتة وتزيد من معدل وفاة الخلايا.

2- عدم تنظيف اللسان يوميا

السبب الأكثر شيوعا لرائحة الفم الكريهة جانبا لأمراض اللثة هو فرط نمو البكتيريا المسببة للروائح على اللسان. وتنظيف اللسان بلطف مع فرشاة الأسنان يمكن أن تساعد على تقليل الرائحة.

3- كثرة الكلام

أى شىء يمكن أن يجفف الفم يزيد من خطر رائحة الفم الكريهة، كما أن اللعاب يساعد على غسل البكتيريا المسببة للرائحة أو الخلايا.

وأوضح الباحثون أن الحديث كثيرا هو عامل آخر لأنه يعرض الفم للهواء وبالتالى يسبب تجفيف اللعاب،لذلك فإن أولئك الذين يعملون فى المهن الصوتية، مثل المعلمين والمحامين والعاملين فى مراكز الاتصال، معرضون بشكل خاص لرائحة الفم الكريهة. والحل بسيط جداً وهو شرب الماء طوال اليوم للحفاظ على الفم رطبا.

4- الإجهاد

الإجهاد يؤثر على تدفق اللعاب، الذى يجفف الفم، حيث وجدت أبحاث جديدة من جامعة صوفيا الطبية فى بلغاريا أن هرمونات التوتر تسبب ظهور البكتيريا المتورطة فى حدوث رائحة الفم الكريهة بالفم بمعدل أسرع.

5- تخطى الوجبات

تناول الطعام يساعد على تقليل رائحة الفم الكريهة، لذلك عدم تناول الطعام بانتظام يمكن أن يؤدى إلى رائحة الفم.

6- التهاب اللوزتين

وجدت دراسة برازيلية أجريت عام 2008 أن 75% من الأشخاص الذين يعانون من مستويات عالية من مركبات الكبريت فى النفس يعانون أيضا من التهاب اللوزتين.

7- بكتيريا المعدة

هيليكوباكتر بيلورى هى البكتيريا الموجودة فى المعدة و40% من الأشخاص فى العالم مصابون بها، وإنها مرتبطة بتطور قرحة المعدة، ولكن تم ربطها أيضا إلى رائحة الفم الكريهة. هذه البكتيريا تنتج مركبات الكبريت والأمونيا التى تغير رائحة النفس.

8- التهاب الجيوب الأنفية

رائحة الفم الكريهة قد تكون بسبب مرض التهاب الجيوب الأنفية المزمن، وهى تجاويف مليئة بالهواء وراء عظام الخد والجبين.

9- مرض السكر وأمراض الكبد

رائحة الفم الكريهة قد تسببها المواد الكيميائية فى الدم، حيث قال الدكتور صليحة سعد، عالم الأحياء الدقيقة فى جامعة ويست إنجلترا، إن مرض السكر يسبب تغيير رائحة الفم بسبب الكيتونات التى تتراكم فى الدم، كما أن أمراض الكبد تسبب رائحة عفن ومشاكل الكلى تؤدى إلى رائحة مريبة مثل الأمونيا.

10- تناول بعض الأدوية

تترافق بعض الأدوية مع رائحة الفم الكريهة مثل مضادات الاكتئاب، ومضادات الهيستامين وأدوية ضغط الدم.