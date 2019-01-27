كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 02:34 مساءً - شوفوا قلة ادبه .. صور مفاتن فتاة من تحت ثوبها القصير

رصدت كاميرات المراقبة الموجودة في موقف للسيارات في إحدى مدن سنغافورة، مقطع فيديو لشاب منحرف وهو يقوم بتصوير مفاتن فتاة من تحت ثوبها القصير.

وقال أحد الشهود العيان ويدعى تانغ، “لم أكن متأكدا من صحة ما رأيته، لأن كل شيء كان سريعا، ولكن تأكدت شكوكي عندما طلبت مراجعة كاميرات المراقبة، كل شيء كان واضحا”.

وتوجه تانغ إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن قضية تحرش جنسي موثقة بالفيديو.