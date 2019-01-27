كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 02:34 مساءً - مدبولي يعزي رئيس البرلمان فى وفاة شقيقته



قام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتقديم العزاء للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بمكتبه اليوم، فى وفاة شقيقته والتى كانت قد وافتها المنية الأسبوع الماضى. كما قام النواب بتقديم العزاء لرئيس البرلمان، كما حرص المحررين البرلمانيين على تقديم واجب التعازى لرئيس مجلس النواب.

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