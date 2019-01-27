كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 02:34 مساءً - حزب مستقبل وطن يعلن تعيين أحمد صابر سليم أميناً لإعلام الحزب



البشاير في إطار سعي حزب "مستقبل وطن" للإنتشار وضخ دماء جديدة داخل الحزب،كشفت مصادر مطلعة داخل أمانة الإعلام المركزية عن تولي "أحمد صابر سليم" منصب أمين لجنة إعلام الحزب بالقاهرة. وقالت المصادر،إن خلال أيام سيبدأ "أحمد صابر سليم" وضع تصور وخطة إعلامية لأمانة الإعلام بالقاهرة بالتنسيق مع الأمانة المركزية تعمل علي تحقيق أهداف الحزب العامة وتسليط الضوء أكثر علي عمل الأمانات النوعية للحزب في العاصمة وإيصال رسالتهم الإعلامية. يذكر أن "أحمد صابر سليم" كان له العديد من المشاركات السياسية البارزة حيث تولي منصب منسق عام "30 يونيو" بالإتحادية في عام 2013،وشارك كعضو في حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأولي والثانية،ودشن العديد من المبادرات الإعلامية التوعوية كمبادرة "صوتك حر"،كما تولي منصب المستشار الإعلامي لوزير التربيه والتعليم الحالي الدكتور طارق شوقي.

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