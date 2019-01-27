كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 02:34 مساءً - بالصور - المغني الأمريكي كريس براون ينتقم من عارضة أزياء

سخر المغني الأمريكي كريس براون، من عارضة الأزياء التي زعمت قيامه باغتصابها في غرفته بأحد الفنادق بالعاصمة الفرنسية باريس، بطباعة ثلاث "تي شيرت"، وبلوزات مكتوب عليها "هذا الساقطة تكذب" بعد براءته من هذه التهمة .

وقال محامي "براون"، في بيان رسمي ان كريس، سوف يقاضي عارضة الازياء التى تبلغ من العمر ٢٤ عاما بتهمة التشهير به، بعد براءته من هذه التهمة المشينة .

وأكد براون في منشور له بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، أن تلك الأفعال ضد أخلاقه وثقافته، لافتا إلى أن الشرطة تحققت من براءته بعد تحقيق استمر ٢٤ ساعة متواصلة.