كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 02:34 مساءً - "الأعلى للإعلام" يطالب المكاتب العربية والأجنبية بالبث من مدينة الإنتاج

ناشد المجلس الأعلى لتنظيم والإعلام، جميع مكاتب البث والقنوات الفضائية العربية والأجنبيه، الالتزام بقانون رقم 180 لسنه 2018 بخصوص البث وإعاده البث من داخل استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامى، وعدم وجود أى استوديوهات خارج المدينة، تجنبا لتطبيق العقوبات المنصوصة بالقانون.

الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للإعلام وجه خطابات لجميع القنوات العاملة ومكاتب الخدمات الإخبارية لتقنين أوضاعها، طبقا للقانون من خلال البث من مدينة الإنتاج الإعلامى.